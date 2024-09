Raccolta fondi nel ricordo di Linda Isella

“Un fiore per Linda“, raccolta fondi della parrocchia nel fine settimana per il progetto “Velasca cardio protetta“ per l’acquisto di un defibrillatore salvavita per la frazione.

Due giorni di festa nel borgo vimercatese, sabato e domenica, per ricordare la mamma 42enne scomparsa in poche settimane a giugno 2023, dopo una malattia che non le ha lasciato scampo. Uno choc che ha segnato il piccolo centro e ora la comunità, la famiglia e le sue amiche dei tempi della militanza nella squadra di pallavolo della DiPo la ricordano con tante attività che animeranno il centro.

Dal banchetto dei fiori sul sagrato della chiesa entrambi i giorni (prevendita al 393.47.21.915), a una cena, sabato, al Circolo familiare (solo su prenotazione al 339.71.59.712), al torneo domenicale di beach volley (informazioni e adesioni al 334.66.78.838), durante la gara ci saranno salamelle, patatine e birra. Il Dae sarà installato in piazza Giordano Bruno "per la sicurezza di tutti", spiegano nel paesino, seguiranno corsi per imparare a utilizzarlo in caso di emergenza. L’iniziativa resterà sempre legata all’organizzatrice di eventi e di convegni medici per il San Raffaele, un passato da sportiva: Linda Isella era molto conosciuta e apprezzata da tutti, ha lasciato due figli, il marito e un grande vuoto.

"Vogliamo continuare a tenerne viva la memoria", dicono nel borgo pronto alla gara di solidarietà. L’intero ricavato delle iniziative andrà al defibrillatore.

Bar.Cal.