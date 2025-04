Quindici morti lo scorso anno e il 2025 è iniziato con una tragedia: "Queste stragi vanno fermate"

In Brianza i dati degli incidenti e delle vittime sul lavoro sono allarmanti: 15 morti nel solo 2024. Quest’anno si è aperto con un tragico incidente avvenuto lo scorso 14 gennaio a Giussano, quando un operaio di 32 anni ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone industriale, cadendo da un’altezza di circa 7-8 metri mentre lavorava sulla copertura dell’edificio.

Nel 2024, secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, la provincia di Monza e Brianza ha contato 15 vittime sul lavoro, posizionandosi in zona gialla nella mappatura del rischio elaborata dall’ente statistico (elaborando i dati Inail). Con un’incidenza di mortalità pari a 27,2 decessi per milione di occupati - dato comunque inferiore alla media nazionale di 31,0 - la provincia brianzola ha registrato la propria vulnerabilità, specialmente nei settori delle attività manifatturiere e delle costruzioni.

"Ora l’attenzione sul tema si è alzata – afferma il segretario generale di Cisl Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi (nella foto) –. Noi come sigle sindacali abbiamo dato avvio a una ciclomobilitazione con la quale abbiamo cercato di richiamare la politica a concentrarsi al massimo grado sul fenomeno. Anche se non tutti purtroppo hanno avuto la sensibilità di incontrarci. Il nostro interesse è che queste stragi non debbano più ripetersi".

"Il protocollo firmato da Monza per i controlli nei cantieri rappresenta un grosso passo in avanti – commenta Federica Cattaneo, componente della segreteria Cgil di Monza e Brianza – così come i protocolli di sicurezza a cui si è aderito pochi giorni fa in Prefettura, Ats e Ispettorato del lavoro. Bisogna applicarli, e al tempo stesso intervenire sulla precarietà del lavoro".

"Ci sono dei buchi a livello di mentalità – rincalza Andrea Baldo del coordinamento Monza e Brianza della Uil – le aziende spesso vedono la formazione e il rispetto dei protocolli come una perdita di tempo e un costo, e anche i lavoratori li sottovalutano. Molti camuffano incidenti sul luogo di lavoro come incidenti domestici, per paura di essere licenziati. Serve una volontà da tutte le parti per il raggiungimento del risultato".

