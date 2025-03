Quindici chili di hashish: trovato il rifugio

Quindici chili di droga. Soprattutto hashish.

A trovarla sono stati gli agenti in servizio al Comando di polizia locale Brianza Est, che dal 2016 unisce e ottimizza i servizi nei comuni di Bellusco, Mezzago e Cavenago di Brianza, in una zona che va dalle prime colline brianzole all’alta Martesana.

In questo frangente gli agenti della polizia locale hanno trovato l’ingente quantitativo di droga in una zona periferica e defilata sul territorio del comune di Mezzago

È stata aperta un’inchiesta per approfondire e capire da dove provenisse la sostanza stupefacente e cosa ci facesse nel luogo in cui è stata ritrovata. Ovviamente il caso è top secret e si sa soltanto che sono stati avvisati per anche i carabinierri della Compagni di Vimercate.

Sul mercato degli stupefacenti, con un prezzo medio al grammo fra i 7 e gli 8 euro secondo una stima del Dipartimento delle politiche antidroga, una volta messo sul mercato l’hashish in questione avrebbe potuto fruttare fino fino a 120mila euro circa.