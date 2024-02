"Qui in Brianza mancano gli ispettori del lavoro"

Solo il 6% dei cantieri, 12 in tutto, è stato sospeso in città per irregolarità dal 2007. Ma i controlli sono stati 188, una dozzina l’anno. "E se queste cifre valessero per tutta la Brianza, da soli avremmo fatto più degli ispettori", dicono i sindacati a Palazzo Trotti per la firma della nuova intesa sulla sicurezza nel settore edile. A portare avanti tutto sono polizia locale e diversi uffici comunali. "È un lavoro di squadra", dice il comandante Vittorio De Biasi, che non ha mai tolto uomini e mezzi a questa partita. "E invece ogni giorno fuori da quest’isola felice ci scontriamo con la carenza assoluta di verifiche – chiarisce Federica Cattaneo (Cgil Monza Brianza) – l’ispettorato è stato centralizzato a Milano e il centinaio di osservatori che dovevano arrivare sul territorio sono rimasti sulla carta. Per questo l’iniziativa di Vimercate è così importante". Verifiche e ispezioni hanno dato i loro frutti. Sui ponteggi in città in tutti questi anni non ci sono stati morti.

Bar.Cal.