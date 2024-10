"Qui alla sera c’è da aver paura"

Abito in via Bergamo. Alla sera diventa un problema girare per il quartiere e arrivare fino a casa. Ci sono brutte compagnie e non mi sento sicura, anche se è vero che sono un po’ aumentati i controlli e bar e ristoranti aperti creano una sorta di controllo sociale. Diventa difficile soprattutto a piedi e con i mezzi che, peraltro, dopo le 21 diventano scarsi, per non dire inesistenti a Monza. Invece sono più tranquilli largo Esterle e via Zanzi, forse perché si avviano verso la zona Parco e altri quartieri. Certo, il nostro non è l’unico quartiere in cui non sentirsi sicuri. Ancora peggio la zona della stazione.