Quattro ragazze in finale all’X Factor letterario per scrittori emergenti

Appuntamento stasera alle 21, al Teatro Binario 7 di Monza, per la finalissima di “Parole Aperte - X Factor letterario“. Il contest per scrittori emergenti concluderà la sua ottava edizione dal titolo “Parole nel tempo“ (col sostegno del Comune). Ingresso gratuito, prenotazione all’indirizzo internet: https://generazionesenior.it/evento/finale-parole-aperte-pubblico/ Sarà una sfida tutta al femminile con quattro finaliste: Paola Elettra Dorenti, Valentina Nuccio, Nelide Quarato, Benedetta Maria Nazzaro. La vincitrice firmerà un contratto editoriale e pubblicherà il proprio libro. In giuria la poetessa e musicista Roberta Castoldi, le giornaliste Diana de Marsanich e Lorella C Ridenti, l’assessora alla Cultura Arianna Bettin, il poeta e cantautore Vincenzo Costantino (Cinaski). Accompagna le letture con la sua chitarra Mattia Pirrotta, con la supervisione del “mitico“ notaio Massimo Bertarelli. In regia Margherita Fadda e Tiziano Jannacci, con le “storie incredibili“ di Marco Fumagalli. Conduce Dario Lessa, promotore del movimento letterario “Hemingway & Co.“, insieme a Generazione Senior Generazione Senior, progetto avviato dalla Cooperativa La Meridiana.

C.B.