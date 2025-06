Seregno, cambio al vertice. Pozzi è il nuovo presidente

Nuovo presidente, nuovo consiglio direttivo e soprattutto un “ponte” con l’estero in virtù della stipula di un accordo di cooperazione con l’Fc Norimberga, club professionistico tedesco. È questo il biglietto da visita del Seregno Fbc in vista della sua seconda stagione tra i “grandi”, in attesa della comunicazione dell’avvenuto ripescaggio in Eccellenza, che arriverà dalla Federazione però solo nelle prossime settimane.

Intanto c’è un nuovo presidente. Succede ad Alfredo Varini, uomo di riferimento, dodici mesi fa, della ripartenza dal campionato di Promozione, Claudio Pozzi già nei ranghi azzurri con il settore giovanile dopo il fallimento di due anni or sono. "Accolgo con entusiasmo questo nuovo incarico, mettendo a disposizione la mia esperienza e la mia passione, nata da 25 anni di attività nel settore giovanile e al servizio della segreteria sportiva. Sono convinto che Seregno ha il progetto che merita per il calcio, avendo alle spalle una proprietà solida e specchiata", dice Pozzi.

E Varini? Resta ma come presidente onorario con delega operativa alla supervisione tecnica del Settore Prima Squadra e Juniores. Sandro Trabattoni e Salvatore Nobile sono i due nuovi consiglieri che affiancheranno Pozzi e Leonardo Sabia nel direttivo.

L’accordo con i tedeschi del Norimberga, infine, è stato siglato nei giorni scorsi anche se i contatti per la sua definizione erano iniziati nell’aprile scorso. Durerà fino a tutta la stagione 2027/28 e ha l’obiettivo di rafforzare i rispettivi settori giovanili attraverso uno scambio strutturato di conoscenze, metodologie e buone pratiche in ambito tecnico e pedagogico.

Tra le attività congiunte previste figurano: l’organizzazione di tornei e amichevoli giovanili, camp estivi e invernali condivisi, scambi culturali con ospitalità in famiglie, visite studio e clinic per istruttori e staff tecnici. Nel quadro dell’accordo, il Norimberga – che aspira a un pronto ritorno in Bundesliga - ha concordato con il club brianzolo un diritto di prelazione su giovani talenti che potrebbero emergere dal vivaio.