Quattro lezioni di autodifesa in parchi e strade di Lissone

Quattro occasioni per imparare i rudimenti della difesa personale fino a metà giugno inoltrato: nelle piazze e nei parchi della città si potrà esercitarsi sotto la guida di esperti judoka.

È la curiosa iniziativa all’aperto che prenderà il via stamattina a Lissone sotto il titolo “Domeniche in movimento - Lo sport scende in piazza per tutti. Autodifesa tecnica e consapevolezza con il Judo Club di Lissone“. Rivolta a ragazzi e giovani adulti dai 14 ai 35 anni, proporrà incontri in 4 diversi luoghi della città: si comincerà oggi, dalle 10 alle 11.30, in piazza Libertà, mentre l’8 giugno il ritrovo sarà in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria, nella frazione di Bareggia.

Il 15 toccherà al Laghetto del Bosco Urbano di via Bottego fare da location e il 22 al Parco della Resistenza di via don Minzoni. Guidati dagli esperti del Judo Club si potranno apprendere tecniche di base di difesa personale. La partecipazione è gratuita: si potrà prendere parte a una o a tutte le lezioni. L’iniziativa è organizzata dal Comune nell’ambito del progetto giovanile “Fuori la voce!“. Info 335 8005710.

F.L.