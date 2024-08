Quasi in 24mila tra i banchi in città. Per metà ragazzi delle superiori

Prima campanella a scaglioni già da inizio settembre nelle scuole monzesi. I primi a cominciare saranno i bambini della scuola dell’infanzia il 5, le scuole medie il 10 e le primarie il 12. Fra i più grandi i primi a tornare nei banchi saranno gli studenti del San Giuseppe Villoresi che iniziano il liceo quadriennale Steam-Scienze, tecnologia, ingegneria, arte, matematica. Per loro la prima campanella suonerà il 3 settembre, prima degli altri, per chiudere a fine giugno, buon ultimo, quando i coetanei sono già in vacanza. Si concretizza così la partnership con Assolombarda, per la valorizzazione delle competenze scientifiche e digitali: un dialogo tra sistema educativo e impresa. Dai dati dell’ufficio statistica del Comune, si parla di quasi 24mila studenti che frequentano le scuole della città, fra monzesi e brianzoli. La fetta più grossa riguarda gli studenti della scuola superiore: il 47,1%, oltre 11 mila ragazzi. Il 12,6% frequenta le scuole dell’infanzia (3.023 bambini), il 24,3% la scuola primaria (5.815 scolari), il 16% la secondaria di primo grado (3.818 ragazzi). Il trend è variato nel tempo. Dall’anno 2002-2003 la popolazione scolastica di Monza è cresciuta fino al 2007-2008, passando da 21.509 iscritti a 23.672. Poi una flessione e un nuovo incremento fino a oggi.

Chi può sceglie la scuola privata, con orari e servizi che più si adattano alle esigenze lavorative. Il 27,31% degli allievi frequenta un istituto gestito da enti privati, soprattutto le famiglie con bimbi piccoli (66,7% nelle scuole dell’infanzia, 27,6% nella primaria). Più contenuta la scelta del privato nell’istruzione secondaria (il 24,8% in quella di primo grado, il 17,4% in quella di secondo grado). Negli ultimi 20 anni aumentano i ragazzi monzesi che studiano in città: dai 14.236 iscritti dell’anno 2002-2003 ai 14.825 del 2023-2024. Sono soprattutto ragazzi delle medie (+5,8%) e delle superiori (+26,7%), mentre diminuiscono del 14,2% i monzesi nelle scuole dell’infanzia e dell’1,3% nella primaria, perché i genitori cercano di iscriverli in scuole vicine al luogo di lavoro. Nel complesso l’incremento nei 22 anni è stato del 4,1%. Gli studenti stranieri (esclusa la scuola dell’infanzia, che ne conta 548) nelle scuole di Monza sono 2.665, aumentati di 1.643 unità negli ultimi 22 anni: passano da 406 a 1.103 iscritti nella primaria, da 279 a 601 nella secondaria di primo grado, da 337 a 961 nella secondaria di secondo grado. "Se consideriamo il totale degli iscritti stranieri, anche con la materna – osserva Vittorio Rossin, dirigente dell’ufficio statistica – abbiamo 3.213 alunni, il 13,4% del totale".

C.B.