Quarant’anni di “good morning“: "Non ho avuto il coraggio di avvisarli che a settembre non sarò in classe"

Cambio della guardia anche alla scuola media Pertini, dell’Istituto comprensivo Koiné (San Rocco). Da settembre andrà a riposo la professoressa Manuela Moraro (nella foto), da 24 anni insegnante di inglese. Aveva fatto la prima supplenza alla scuola media Sabin di San Fruttuoso nel 1979, poi aveva girato varie scuole della Brianza, per fermarsi a San Rocco dal 2000.

"Ho trovato collaborazione, e voglia di lavorare in team – racconta la prof – e poi l’impagabile carica di energia dei ragazzi. Mi mancheranno: dopo 40 anni di insegnamento ho ancora voglia di stare con loro. Mi mancherà il confronto, il ragionamento, l’impormi, l’arrabbiarmi con loro e il ricominciare sempre da capo. Mi hanno detto: “prof ci vediamo a settembre“ e non ho avuto il coraggio di avvisarli che non sarò in classe. Comparirò a settembre per salutarli e magari offrirò la disponibilità per seguire qualche progetto". "Nel 1986 – racconta la docente – avevo un contratto a tempo indeterminato come hostess di terra di una nota compagnia aerea. Mi sono licenziata per una supplenza di 30 giorni, la scuola mi chiamava: era il lavoro che volevo fare". Seguire i ragazzi è una sfida continua, soprattutto in un quartiere come San Rocco. In particolare dopo il Covid, i ragazzi hanno tanti problemi e i genitori presi dai problemi di lavoro e dalla routine quotidiana, non sempre hanno il tempo di approfondire. La professoressa Moraro sente quando l’atmosfera in classe è carica di elettricità. Allora bisogna fermarsi e ascoltare.

"Lo scorso anno – continua – ero stata individuata come tutor di una ragazzina. Lei mi ha accettato e ogni intervallo veniva da me a raccontare le sue ansie e preoccupazioni. È stata un’esperienza importante". Nel 2008 e 2009 ha la professoressa Moraro ha curato un gemellaggio con una scuola di Sassari: i ragazzi monzesi sono andati sull’isola e poi i compagni sardi sono venuti a Monza. Per molti di loro è stata la prima occasione per prendere l’aereo. L’ultimo progetto è stata la certificazione di inglese con il Trinity college di Londra, per 60 ragazzi dalla quinta elementare alla terza media, nei rispettivi livelli. Dal 2016 al 2019 la prof si è occupata dei gruppi di studio in college a Londra, per una quindicina di studenti ogni anno.

