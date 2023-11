Quando sognavamo la A. Amarcord e vecchie glorie

"Dovevo chiudere il cerchio". Fiorenzo Dosso, giornalista, 59 anni, non è uomo da lasciare le cose in sospeso. E ha messo il cuore nella sua seconda fatica letteraria. “Quando sognavamo la Serie A” (edizioni etabeta, foto Caprotti, 180 pagine). Perché lui è uno dei pochi a sapere cosa sia significato in città tifare Monza quando ancora non era di moda e con la sua penna ha deciso di consegnare ancora una volta alla storia aneddoti, drammi sportivi, episodi divertenti al seguito delle casacche biancorosse. "Il bambino pieno di sogni che a metà degli anni ‘70 andava con papà nella gradinata centrale del Sada quando il Monza sfiorava ripetutamente la Serie A. Il polemico corrispondente del Corriere dello Sport per un quarto di secolo di onesto cabotaggio biancorosso fra B e C con momenti esaltanti e cadute rovinose. Il disincantato tifoso abbonato alla Curva Pieri del Brianteo insieme alla moglie in questi tempi bellissimi e incredibili". Non solo, "la romantica parabola calcistica del Monza sovrapposta a quella della mia vita…". Un anno fa, Fiorenzo Dosso licenziava, e con successo, il libro “Amarcord - Il mio Monza”, in cui raccoglieva in una carrellata vicende e personaggi della storia biancorossa. E adesso? "Questo è il logico completamento. Rievoco gli incontri con le squadre di Serie A avuti dal Monza quando ancora in A non ci era ancora arrivato". E poi tanto materiale rimasto in un cassetto della memoria. "Prima si sogna o prima si ricorda? Domande che mi sono posto ed alle quali non ho saputo rispondere. So però che sognare e ricordare mi ha fatto tanto bene…". Domenica aper la presentazione al Binario 7 (venerdì adalle 17 alle 19 il firma-copie alla Licri & Libri“ di via Italia) sono accorsi alcuni dei grandi protagonisti di un’epopea, da Gigi Sanseverino a Patrizio Sala e Romano Cazzaniga, dal mister Alfredo Magni a Giovanni Lorini. Perché chi è stato sognato con tanta passione non poteva che materializzarsi come nei sogni.

Da.Cr.