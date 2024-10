Quando la poesia incontra la musica in villa Borromeo

“Après midi chez George Sand“, musica e poesia in Villa Borromeo ad Arcore. Appuntamento oggi alle 17.30 nella dimora ottocentesca. Organizzano il Circolo Artistico George Sand e la biblioteca Nanni Valentini con l’obiettivo "di offrire un pomeriggio tra versi e note in un’atmosfera suggestiva e carica di ispirazione". A seguire il concerto “Enescu experience“, al violino Alexandru Tomescu (nella foto), al pianoforte Sinziana Mircea e alla chitarra Dragos Ilie. Un evento che vedrà la presenza di Carmen Liliana Iacob, console di Romania. "Una collaborazione importante per Arcore, città di cultura internazionale", dice l’assessora Evy De Marco, assessore. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 039/616158, oppure tramite email all’indirizzo biblioteca.arcore@cubinrete.it. Ingresso libero.

Bar.Cal.