Quando la musica incontra la notte

Un viaggio musicale nei colori e nelle atmosfere della notte. Un incontro emozionante e immaginifico tra le note del pianoforte, suggestioni visive e sperimentazioni di sound design. Uno spettacolo minimale e raffinato per descrivere nuovi paesaggi sonori, all’insegna dell’ecosostenibilità. Il tutto nello scenario di una villa storica della Brianza. È il concerto che andrà in scena domenica alle 17 negli spazi di Villa Medici Giulini a Briosco: qui farà tappa il “Nightfall piano tour“ della pianista e compositrice Isabella Turso (nella foto), con una data in cui l’artista presenterà i brani del nuovo album “Nocturne“, accanto ad alcuni pezzi collaudati del suo repertorio. Ad accompagnarla sul palco ci sarà il polistrumentista e produttore Ludovico Clemente e, come ospite speciale, il chitarrista classico Luca Nobis. Assieme, in un’atmosfera intima e suggestiva, proporranno musiche dal tratto romantico e sognante, che invitano alla riflessione, all’indagine solitaria nel silenzio e nella dimensione onirica della notte, vista non come elemento oscuro ma come fonte di ispirazione e protezione, come occasione di meditazione. Perché, come dice la pianista e autrice dei brani, "la notte è educata, rispettosa, ti ascolta con attenzione e restituisce le emozioni attraverso i sogni e i ricordi".

A completare l’effetto sarà il contributo visuale dell’artista trentino Stefano Cagol, che di recente in Brianza è già stato protagonista di una mostra al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone: per lo spettacolo di Isabella Turso ha realizzato un intervento video che farà da tappeto visivo al concerto e che guarda all’idea del tempo e a riflessioni sul nostro rapporto con l’ambiente, in un percorso tra il bagliore dei ghiacci più antichi del pianeta e una notte profonda di stelle e immaginazione. Sarà possibile abbinare il concerto a una visita guidata alla collezione privata di strumenti antichi di Villa Medici Giulini, con pianoforti di ogni epoca. Dalla villa Isabella Turso condurrà anche la prima puntata del Nightfall Podcast, una serie di conversazioni tra arte e sostenibilità ambientale. Nel suo ultimo disco la pianista e compositrice ha lavorato con la violoncellista cino-americana di fama mondiale Tina Guo, mentre in precedenza per l’album “Variazioni“ ha collaborato con Dargen D’Amico: autrice di musica classica contemporanea, Turso fa anche incusioni nel jazz, nel rock e nel pop.

F.L.