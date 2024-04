Quando la banda suona il rock. Concerto a teatro

Le più belle musiche originali per banda, ma anche trascrizioni vivaci di brani rock celebri. Un mix coinvolgente per una serata che promette di far sognare a occhi aperti gli amanti della musica. È il concerto che il Corpo Musicale San Damiano e Sant’Albino (nella foto) porterà in scena martedì alle 21 al Teatro San Giuseppe di via Italia a Brugherio. L’iniziativa, organizzata dalla banda in collaborazione con il Comune, segnerà anche l’apertura della stagione concertistica dell’ensemble diretto da Davide Miniscalco. L’ingresso all’evento è libero. Per informazioni si può scrivere a info@bandasandamiano.it.

F.L.