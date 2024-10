Quando il paesaggio diventa arte. Le sculture sonore del parco-museo

Una mostra e un concerto in cui scoprire sculture sonore e rari strumenti musicali a tastiera, con l’esecuzione di un repertorio pensato per esaltarne le particolarità, grazie al duo formato da un artista visivo, musicista e performer e da una pianista. E poi un laboratorio per creare opere di land art con materiali naturali, che resteranno poi visibili fino al loro disfacimento, e un altro in cui realizzare creature mostruose facendosi ispirare dai lavori di artisti come Spoerri, Dietman e Tinguely, oltre alle visite guidate a una collezione di sculture monumentali firmate da alcuni dei maggiori maestri del secondo ‘900. Sono gli eventi proposti da oggi e per tutto il mese, l’ultimo di apertura prima della lunga pausa invernale, dal parco-museo Rossini Art Site di Briosco. Oggi alle 11 ci sarà il concerto dal titolo “Strange Pianos“, cuore della mostra “Garden of hidden sounds“ dell’artista e musicista Jacopo Mazzonelli: nel Padiglione James Wines si potrà assistere alla perfomance di Mazzonelli con la pianista Eleonora Wegher. I due collezionano strumenti rari e preziosi per le loro caratteristiche particolari: sono strumenti a tastiera e che appartengono alla famiglie delle percussioni, restaurati e riportati allo stato originario, e saranno al centro di un repertorio appositamente pensato e selezionato per esaltarne le peculiarità. Gli strumenti saranno non solo suonati ma anche spiegati al pubblico. Sempre nel padiglione saranno allestite fino a domenica 27 le sculture sonore “Wittgenstein“ e “Breath“ create da Mazzonelli. Per partecipare al concerto occorre prenotare a info@fpar.it. Oggi alle 15 visita guidata alla collezione Rossini, tra opere giganti di Consagra, Cascella, Melotti, Giò Pomodoro, César e Munari.

Il laboratorio “Creiamo land art al Rossini Art Site“ sarà domenica 13 con l’artista Chiara Mu che guiderà a raccogliere nel parco-museo i materiali naturali necessari per far realizzare a bambini e genitori alcune originali creazioni di land art. Venerdì 1 novembre, invece, “Halloween Party“ con 2 diversi laboratori, uno dedicato a “Pipistrelli, fantasmi e pozioni“ e uno sulla “Arte da urlo“, col Rossini Art Site che si popolerà di strane creature, un po’ buffe e un po’ spaventose: scoprendole, ci si potrà divertire a realizzare una propria versione di opere con collage di pezzi insoliti. Contemporaneamente, per gli adulti, visita guidata alla collezione permanente. Per tutte le attività di laboratorio e per le visite prenotazione obbligatoria scrivendo una mail all’indirizzo info@rossiniartsite.com.