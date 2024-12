Pupazzi, suoni e filastrocche con il Mondo di Raimonda

Uno spettacolo fatto di musica, pupazzi e narrazione che si svolge dentro e fuori un teatrino di legno di burattini. Una rappresentazione in cui la protagonista, Raimonda, entra ed esce dal teatrino in un gioco di apparizioni e sparizioni, guidate da canzoni swing e storie in cui nulla va come previsto, tra personaggi insoliti, creature strane e tipi bizzarri, come una ballerina in miniatura, un cantante senza bocca e il gatto Maramao. È quanto proporrà domenica alle 10.30 “Il mondo di Raimonda“, lo spettacolo che verrà portato in scena negli spazi della biblioteca civica Villa del Sole dall’attrice, cantante e pianista Mariangela Martino. L’evento, organizzato dall’associazione Musicamorfosi insieme al Comune, fa parte di una rassegna che proseguirà poi domenica 15 alla stessa ora con “Bau Bau Buon Natale“ della compagnia teatrale Equivochi, una lettura animata tratta dalle avventure del randagio dal cuore d’oro Cane Puzzone, seguita dal concerto parlato “I segreti della zampogna“, con il chitarrista, zampognaro e cantautore Giuseppe Spedino Moffa. L’ingresso è libero.