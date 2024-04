Pulizie di primavera. In campo anche i profughi

Ci saranno anche 30 giovani migranti a dare una mano alle “Pulizie di primavera“. La giornata di impegno civico che sabato coinvolgerà più di 4mila persone tra famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici in 130 “cantieri“ di pulizia e risanamento urbano sparsi per la città, vede quest’anno l’ingresso anche dei giovani richiedenti asilo ospiti del Centro di accoglienza di via Monte Oliveto, aperto appena due mesi fa. I migranti - accompagnati dagli educatori della Cooperativa Intesa sociale, incaricata dell’accoglienza da parte della Prefettura di Monza - si dedicheranno, insieme ad alcuni abitanti della zona, ad attività di pulizia in via Calatafimi angolo via Marsala, nel quartiere San Carlo. Il Centro di accoglienza sta proseguendo la sua vita senza registrare disagi e situazioni di criticità. Quasi tutti gli accolti sono inseriti in percorsi di formazione o lavorativi, e provengono da altri centri, essendo quindi richiedenti asilo non di prima accoglienza, oltre che disponibili, come in questo caso, a partecipare ad attività civiche di pubblico interesse. In tutto saranno 57 i cantieri in giro per la città e 73 nelle scuole. Ben 7 di questi sono promossi da realtà territoriali aderenti al tavolo Giovani: gruppi scout (Agesci e laici), associazioni giovanili e iscritti alla Consulta provinciale degli studenti. Tra i cittadini coinvolti, saranno presenti numerosi dipendenti comunali, guardie ecologiche, volontari della protezione civile, sottoscrittori dei Patti di collaborazione e giovani del servizio civile.

Anche i dirigenti del Comune faranno la loro parte, occupandosi della verniciatura della cancellata della scuola Don Milani. Tra i luoghi interessati dalle pulizie, ci saranno le piste ciclabili del Canale Villoresi, di via Bergamo, di via Ghilini; i giardini e le aree verdi della stazione, del Nei, di via Visconti, di via Poliziano e i Boschetti Reali. Al centro di operazioni di pulizia e rimozione di mozziconi risultano anche viale Cesare Battisti, la passerella lungo il Lambro, via Romagna, viale Lombardia, il sottopasso di viale Libertà, Corso Milano. In via Monti e Tognetti, al centro sportivo Forti e Liberi, al parcheggio di via D’Annunzio e nelle aree verdi di via Fiume e di via Solone/Boezio sono invece in programma lavori di piantumazione di fiori e abbellimento delle aiuole.