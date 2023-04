Pubblicitari per un giorno A lezione di marketing

I ragazzi di quarta Sistemi informativi aziendali del Mosè Bianchi si trasformano in pubblicitari per un giorno, fra canali social e marketing tradizionale. Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro (Pcto), insieme alla professoressa Patrizia Guandalini, referente di progetto, hanno ideato una campagna pubblicitaria per una vera azienda, la AR-Tour, operante sul mercato della realtà aumentata.

Si tratta di una tecnologia che fa uso di occhialini che permettono di vedere sia la realtà circostante che la ricostruzione di reperti archeologici in un riquadro visivo, nei siti archeologici di Ercolano e Pompei. "Il valore aggiunto dell’iniziativa – osserva Giada Stefanini – è stata la presenza del direttore dell’azienda Luigi Percuoco. Da vero committente ci ha detto cosa funziona, cosa migliorare e su cosa concentrarci". E’ emersa l’idea di un evento inconsueto, con personaggi in costume, in un contesto improbabile come la metropolitana. I ragazzi, divisi in tre gruppi, hanno formulato le loro proposte. Alessio Piazza, portavoce del suo gruppo, ha proposto di far girare brevi video illustrativi dell’azienda sui reperti napoletani da famosi tiktoker radicati sul territorio, tabelloni illustrativi nei negozi e gazebo in stazioni e aeroporti,oltre a un giro per la città con megafono, per chiamare a prenotare la visita.

Riccardo Biraghi, invece, con il suo gruppo ha immaginato una campagna pubblicitaria su tutti i social TikTok, Instagram e Facebook: "Proponiamo di utilizzare le foto del sito aziendale per raccontare come sono i siti archeologici e com’era la città al tempo dei Romani. Pensiamo anche a un contest sui social, per vincere una visita guidata e poi lo slogan dell’azienda: hai mai sognato di fare un tuffo nel passato e una cena con Cesare Augusto? Preparati a viaggiare nel tempo". Alessio Nava ha proposto convenzioni con catene di alberghi e compagnie di crociera, volantinaggio e biglietti a prezzo promozionale, in occasione delle feste della mamma o del papà, per la coppia mamma-bimbo o papà con un bimbo.

C.B.