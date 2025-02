Pseudo Templari lavori benedetti e Marilyn Manson

CrippaAlla fine, per fortuna, ci si è messa l’umidità. Che ha consentito di uscire da una situazione imbarazzante prima di finire davanti a un giudice. Stiamo parlando dei presunti Templari e della Cappella Reale, che era stata riaperta al pubblico dopo 30 anni. Un po’ ingenuamente, il sindaco nonché presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Paolo Pilotto aveva accettato la proposta di affidare il servizio di custodia dell’edificio per tenerlo aperto ai visitatori a un’associazione che si proclama erede dei Templari. Suggestivi, con tanto di vesti bianche e croce rossa sul petto. Proprio come quelli di film o romanzi alla Indiana Jones o Codice da Vinci. Peccato però che i Templari non esistano, l’ultimo Gran Maestro dell’ordine è stato messo al rogo nel 1314. Da allora, da quando l’ordine fu sciolto, decine di gruppi che si sono proposti come loro eredi si sono dovuti misurare con la sfortunata circostanza di non essere... autentici. Lo Stato italiano e la Santa Sede riconoscono solo un numero limitatissimo di ordini cavallereschi. E di Templari non ce n’è. Come precisa una nota emanata dal Vaticano nel 2012, "gli altri Ordini — di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali — non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi". Venuto a conoscenza di queste circostanze, l’incarico concesso ai redivivi Templari è stato quindi sospeso ed è stato chiesto un parere alla Diocesi. A sciogliere il groviglio, dopo alcuni mesi di impasse, sono state appunto le infiltrazioni che pregiudicherebbero l’agibilità della Cappella appena riaperta. Provvidenziale. E quindi, in attesa dei lavori di ristrutturazione, il problema è stato rimandato. Benedetti lavori. Un po’ come quelli che nel 2003 avevano offerto la possibilità all’allora sindaco Michele Faglia di impedire al satanico rocker Marilyn Manson di esibirsi in concerto allo stadio Brianteo.