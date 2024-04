Prove di salvataggio. Assist dell’imprenditore per il Seregno Calcio: "Tornerei per restare"

Se il calcio a Seregno avrà un futuro già a partire dalla stagione a venire, i tifosi dovranno dire grazie all’imprenditore di Nova Milanese Alfredo Varini, l’unico a presentare la candidatura al bando indetto dal Comune che, in sostanza, ingloba la gestione degli impianti sportivi (stadio Ferruccio e Seregnello) e l’assegnazione di un titolo sportivo per riprendere l’attività dalla Promozione, un gradino sotto dove l’aveva lasciata la tribolata gestione capitolina targata Iurato che assunse la gestione del club con la squadra a ridosso dei playoff in serie C e la fece andare a gambe all’aria. Tempi bui, restano gli errori, le polemiche e un anno senza calcio. In questi mesi si sono susseguiti tanti nomi, c’è chi ha anche garantito il proprio impegno per poi sparire una volta che occorreva mettere nero su bianco. Lo ha fatto solo Varini, un nome non nuovo alle gesta calcistiche seregnesi. Era lui al fianco di Giuseppe Rocco in un’epoca fortunata per i colori azzurri (siamo intorno ai primi anni 10 del 2000), Rocco che però non farà parte di questo progetto.

"È il primo che ho contattato circa un anno fa, ma non mi ha dato la sua disponibilità", dice Varini. E allora chi lo supporterà in questa avventura? "Abbiamo creato una rete di tre realtà, due società di capitali di cui una è la Bifire (l’azienda in cui ha un ruolo direttivo lo stesso Varini, sita a Desio e che si occupa di prodotti per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco, ndr) mentre della seconda ancora non posso annunciare il nome più l’associazione dilettantistica FBC Seregno di cui dovremo garantire il proseguimento dell’attività a livello di scuola calcio. Io sono stato delegato da questa rete a portare avanti il dialogo con l’Amministrazione con cui abbiamo avuto già un primo incontro e ce ne saranno altri". Alfredo Varini ha già visionato il Ferruccio ("Il manto erboso è in buone condizioni") e preso contatto con le altre associazioni che quotidianamente lo vivono ("La struttura è in ordine, stanno lavorando bene"). Tanti ancora i passaggi da fare, ci sono ancora un paio di mesi per l’iscrizione della squadra. "L’obiettivo nostro e dell’Amministrazione è creare un progetto sostenibile e continuativo. Si parte da queste premesse".