Protesta a Sant’Alessandro: "Multe? Un incubo. Mancano i parcheggi"

Una mattinata animata quella di ieri in via Sant’Alessandro, dove i residenti sono scesi in strada per protestare contro le multe in corso per chi lascia la macchina parcheggiata negli orari di divieto per spazzamento strade. Raccolti intorno al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni, e all’esponente di FdI Salvatore Russo, i cittadini, multe alla mano, hanno denunciato come nel quartiere sia un’impresa trovare posti alternativi negli orari di pulizia strade (dalle 6 alle 9 di mercoledì e sabato).

"Questo orario rende complicato lo spostamento delle auto – commenta Fabrizio Benati –, era molto meglio la fascia di prima, 15.30-18.30. Ciò ha determinato il boom di multe. I motivi del malcontento sono anche altri – prosegue –. La decisione di realizzare un’area cani così grande in via Sant’Alessandro, senza lasciare neanche uno spazio per nuovi parcheggi, ci sta penalizzando. Almeno metà dell’area si potrebbe destinare a stalli, recuperando 90 nuovi posti. Anche l’area orti non più usati di via Donatori di sangue si potrebbe adibire a parcheggio".

Non manca chi suggerisce soluzioni alternative. "Se si riuscisse a risolvere il contenzioso con la strada privata che fa da prosecuzione a via Gentili, si riuscirebbero a recuperare altri 30-40 posti", osserva Michele Russo. "Non ci sono parcheggi, io perdo anche un’ora per trovarlo la sera – rincalza Alessandro Carioti –. Siamo un quartiere abbandonato".

Accorsi sul posto anche il consigliere di maggioranza Pietro Zonca e l’assessora all’Igiene urbana, Viviana Guidetti, che ha ascoltato le lamentele dei cittadini e ha assicurato che da luglio (e forse anche prima) sarà cambiato l’orario di spazzamento, nei giorni di martedì e venerdì, dalle 12.30 alle 15.30.