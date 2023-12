Silvio Berlusconi, i figli mettono in vendita le proprietà immobiliari. Ma Villa San Martino non si tocca

Milano – Un patrimonio immobiliare da 600, 700 milioni di euro. A tanto si aggirerebbe il valore delle residenze e i possedimenti di proprietà di Silvio Berlusconi attraverso le sue società. A quanto si apprende, gli eredi del Cavaliere deceduto il 12 giugno scorso, i cinque figli, hanno deciso di metterne in vendita almeno una parte. Per questo, a quanto apprende l'ANSA, è stato dato un mandato di vendita che riguarda ad esempio Villa Gernetto, la struttura settecentesca vicino a Lesmo in Brianza dove il Cavaliere voleva aprire la sua Università del libero pensiero, che è di proprietà di Fininvest. Non ci sarebbe, pare, nessuna intenzione di mettere in vendita Villa San Martino ad Arcore, che ospita il Mausoleo funebre con le tombe di Silvio Berlusconi e dei genitori Luigi e Rosa Bassi.

Tra le ipotesi, ci sarebbero anche i terreni di Costa Turchese. I terreni e villa Gernetto fanno parte entrambi del portafoglio Fininvest.

"Nostro padre – aveva detto Marina Berlusconi nell'intervista a Bruno Vespa pubblicata nel suo ultimo libro 'Il rancore e la speranza’ – amava la vita, la luce, il viavai delle persone. Villa San Martino deve rimanere così, viva: vogliamo che resti la sede di riunioni di lavoro, oltre che, naturalmente, il punto di incontro della nostra famiglia. È quello che lui avrebbe desiderato”. Insomma un punto fermo.

È stato però dato il mandato di vendita anche per altri dei numerosissimi cespiti. Si parla di Villa Certosa in Sardegna, che avrebbe una stima fra i 250 e 300 milioni di euro che è di proprietà di Idra (una delle immobiliari che fanno riferimento alla holding Dolcedrago, che ha in pancia la maggior parte degli edifici). Sempre a Idra fanno riferimento Arcore e villa Grande a Roma, a Essebi Real Estate villa La Lampara a Cannes. Di Fininvest direttamente è la proprietà, oltre che di Villa Gernetto, del palazzo di via Paleocapa a Milano dove si trova la sede della società e dei terreni di Costa Turchese, vicino a Olbia. Ci sono poi proprietà che erano direttamente di Silvio Berlusconi, come Villa Campari a Lesa, sul lago Maggiore, quella di Antigua, villa Due Palme a Lampedusa, e oltre cento appartamenti a Milano.