Pronta la piscina eco-sostenibile a pannelli solari

Fotovoltaico, pompe di calore, telecontrollo, la piscina comunale di Cesano Maderno diventa sempre più smart e sempre green. Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico del Centro sportivo natatorio “Mario Vaghi“ di via Po 55, finanziati con bando di Regione Lombardia e una partecipazione del Comune di Cesano Maderno e della società concessionaria In Sport Srl. I lavori hanno avuto un costo complessivo di oltre 550mila euro, di cui 350mila ottenuti dalla Regione, 180mila euro dal Comune e oltre 21mila da In Sport. Sono stati realizzati il potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente con la posa di ulteriori 82 pannelli con 44,69 Kw di potenza, la sostituzione delle lampade di tutti i locali con nuove lampade led che consentiranno un abbattimento dei consumi e l’installazione di 5 nuove pompe di calore per la climatizzazione.

Infine l’installazione di un nuovo sistema per il telecontrollo e telegestione degli impianti. "La riqualificazione energetica della piscina di via Po - commenta il sindaco Gianpiero Bocca- riflette l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione comunale per una struttura che rappresenta un punto di riferimento sportivo e sociale per tutto il territorio. L’efficientamento energetico contribuirà al benessere degli sportivi e alla sostenibilità dell’impianto". Per Paolo Mele, amministratore delegato In Sport: "Lo sport inteso come momento di socializzazione e, soprattutto, come strumento per il benessere, la salute e la prevenzione deve necessariamente poter contare su impianti moderni, funzionali, efficienti, sostenibili, accoglienti e inclusivi",

Ga.Bass.