Promesse nero su bianco. La risposta di Salvini:: "Coperti tutti i buchi. I soldi per i lavori ci sono"

Il tram di Limbiate avrà gli 88 milioni di euro mancanti a coprire i nuovi costi della riqualificazione dell’intera linea. Stavolta c’è un atto ufficiale del Governo, ovvero la risposta scritta del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, all’interrogazione presentata in Parlamento dal capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. "Tra gli interventi che riguardano la città metropolitana di Milano, come previsto nel rapporto su Investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle città metropolitane redatto dal Mit lo scorso ottobre 2022, rientra nelle opere volte al potenziamento del trasporto rapido di massa anche la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate". È il testo letto in aula da Salvini che ha definito la riqualificazione del tram della Comasina "un’opera fondamentale per il trasporto pubblico del quadrante nord dell’area metropolitana di Milano". Il problema per i lavori di riqualificazione della linea, il cui servizio è stato sospeso ormai un anno fa, è la lievitazione dei costi, che ha portato l’investimento necessario a oltre 180milioni di euro, rispetto ai circa 100 disponibili da anni grazie agli stanziamenti di Governo, Regione Lombardia, Area metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e Comuni della tratta. Salvini ha concluso spiegando che il suo ministero "ha espletato una verifica sulle disponibilità finanziarie residue, individuando quelle necessarie per garantire l’effettiva realizzazione dell’opera. Nello specifico, si provvederà a coprire tali fabbisogni a valere alle risorse stanziate con la Legge di Bilancio 2023 per il Fondo Investimenti destinato al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, per un importo complessivo di 88,5 milioni di euro". Si tratta della conferma formale di quanto annunciato una settimana fa a margine dell’inaugurazione della 5° corsia dell’autostrada A8 a Lainate. Soddisfatto il senatore Romeo che evidenzia: "Si tratta di un’opera fondamentale per il trasporto pubblico locale e un collegamento importante per Città Metropolitana e la provincia di Monza-Brianza.

Un’altra promessa mantenuta con cui si concretizzano le legittime esigenze dei territori, dotandoli di adeguate strutture".