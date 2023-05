Primo trimestre L’economia tiene il passo

Un primo trimestre in chiaro scuro quello che si è appena chiuso per l’economia lariana, che ha manifestato alcuni segnali di rallentamento dopo le buone performance del 2022. In provincia di Lecco per quanto riguarda il comparto industriale le variazioni tendenziali di produzione, occupazione e ordini sono negative rispettivamente -0,3%, -0,1% e -4%. Anche a Como si nota un rallentamento in tutti gli indicatori (a eccezione dell’occupazione, la cui variazione tendenziale sale da +0,8% a +1,6%) che, comunque, rimangono in territorio positivo: produzione +5,2%, ordini +3%, fatturato +8,7% (nel quarto trimestre 2022, l’aumento era stato di circa 7 punti percentuali per produzione e ordini e addirittura di 12 per il fatturato).

Sono invece positivi su entrambi i rami del Lario i valori dell’artigianato: a Como produzione, ordini e fatturato aumentano tutti di oltre 5 punti percentuali (rispettivamente, +5,1%, +7,2%, e +7,1%, variazioni tutte superiori a quanto registrato nel 4° trimestre 2022). A Lecco gli incrementi sono stati del 4,7% per la produzione, dell’1,4% per gli ordini, del +3,9% per il fatturato. L’occupazione svolta in territorio positivo a Como (da -0,3% a +2,5%), mentre a Lecco attenua il calo del 1° trimestre 2022 (da -1,6% a -0,6%). Positivi i dati del terziario, in entrambe le province lariane: a Como il volume d’affari del commercio evidenzia un +8,2% e l’occupazione un +1,6% (contro +7,7% e +0,4 del 4° trimestre 2022). A Lecco rispettivamente +4,3% e +3,3% (valori in linea con quelli del trimestre precedente). "L’economia lariana dimostra ancora una volta solidità e dinamismo – sottolinea Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio –. A fine 2022 le previsioni a livello nazionale prospettavano un rallentamento generale, a motivo delle tensioni internazionali e del rincaro delle materie prime e dell’energia. Soltanto il settore industriale registra un lieve rallentamento, ma nel contesto di un quadro comunque rassicurante. Le aspettative dei nostri imprenditori esprimono ancora cautela, ma risultano comunque in miglioramento".

