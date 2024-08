Prima smarrisce la targa poi ne compra una falsa

Girava con una targa contraffatta acquistata su Internet. Nei giorni scorsi in viale Europa una pattuglia della polizia locale di Brugherio ha controllato una Mercedes la cui targa anteriore riportava un carattere diverso rispetto a quella posteriore ed era priva del simbolo della Repubblica italiana. È emerso che la proprietaria nonché conducente del veicolo, una 24enne residente a Senago, a seguito dello smarrimento della targa anteriore (come da denuncia sporta ai carabinieri) non aveva proceduto alla prevista reimmatricolazione del veicolo ma per fare in fretta aveva acquistato un’altra targa, ovviamente falsa, su un sito internet non meglio specificato, montandola sul proprio veicolo.

Non poteva ed è stata dunque sanzionata per la violazione amministrativa (87 euro) ed è stata denunciata per falsità materiale e uso di atto falso. La targa contraffatta è stata sequestrata.

Da.Cr.