Prima le Donne e poi forse l’Inter Under 23

Lo stadio oggi è un gioiello e si presta a ospitare grandi eventi sportivi. Presto toccherà al calcio femminile, con la Women’s Nations League.

La Nazionale A Femminile affronterà infatti il Galles nella seconda edizione della UEFA Women’s Nations League in programma il 21 febbraio.

Con le giocatrici della Nazionale italiana che torneranno a giocare a Monza dopo quasi vent’anni (nel 2007 ospitò una partita delle qualificazioni al Mondiale femminile contro l’Ucraina). È invece ancora solo un’ipotesi quella che potrebbe portare a disputare all’U-Power Stadium di Monza le partite della nuova squadra di Serie C dell’Inter. Il progetto Under23, che ha già visto nascere e giocare le squadre della Juve, dell’Atalanta e del Milan, potrebbe essere presto abbracciato anche dai nerazzurri.

Serve però uno stadio adatto, con le caratteristiche richieste dalla Lega Pro. Un’ipotesi potrebbe ricadere dunque proprio su Monza. Considerato tra l’altro che non è ancora nemmeno chiaro se i biancorossi riusciranno a salvarsi per la prossima Serie A.

Il vecchio stadio Brianteo nella sua storia aveva fra l’altro già ospitato grandi eventi sportivi e non solo. Dalle partite della nazionale di Rugby alle finali del Super 10 sempre di rugby alle partite casalinghe dell’Heineken Cup e prima ancora (nel 1991) il Super Bowl di football americano. Senza dimenticare i maxi-concerti, da quello di Michael Jackson nel 1992 a quelli di Elton John, Eric Clapton, Ligabue, Renato Zero, Pino Daniele, Jovanotti ed Eros Ramazzotti fino ai Gods of Metal con Iron Maiden o Heaven and Hell, i vecchi Black Sabbath con Ronnie James Dio.

Da.Cr.