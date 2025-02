Prigionieri della ferrovia: "Via Paisiello, da 20 giorni lavori notturni fragorosi"

Nel cuore della notte, sui binari della ferrovia adiacenti a via Paisiello, da 20 giorni, vengono effettuati non meglio precisati né annunciati lavori. Ai civici 32 e 34 arrivano rumori molto forti, come di grossi carichi lasciati cadere di colpo che squarciano il silenzio della notte, tanto che è impossibile chiudere occhio. Il tratto interessato dall’intervento è quello del ponte di San Rocco, direzione Sesto San Giovanni, come si vede dai video girati dai residenti: i binari vengono illuminati quasi a giorno e grossi macchinari sono impegnati in una serie di attività effettivamente rumorose.

"Rfi avrebbe dovuto mettere dei cartelli per avvisare che nei giorni e orari prestabiliti vengono fatti dei lavori. Oppure potevano avvisare gli amministratori dei due condomini - fa osservare Pietro Zonca - Come al solito i potenti fanno come vogliono e qui alla notte c’è un rumore insopportabile". Interviene anche Donato Lamanna: "Sono venti giorni che qui non si dorme. Abito al quarto piano del civico 34 e tutte le notti sento rumore di pesanti macchinari e ghiaia rigirata. Non hanno messo nessun cartello, né stabilito orari fissi: questa notte dalle 2 alle 4.30, ieri dall’1.30. Anche la porta di accesso ai binari è sempre aperta, esposta a qualsiasi bravata". "Fra l’altro - fa notare Nadia Gatti - gli operai tengono le luci da lavoro “sparate“ a giorno, tanto che sembra di averle in casa. Ogni notte cambiano gli orari e non ci hanno fatto sapere per quanto andranno avanti". "Quanto allo sferragliare dei treni - interviene Maria Teresa Desseni - chiediamo da anni le barriere fonoassorbenti da San Rocco alla stazione, dovevano installarle a settembre 2024, invece niente. Sono anni che abbiamo il problema del rumore dalla ferrovia: anche con i tripli vetri il disagio rimane".