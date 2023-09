Presi a bastonate e rapinati. Feriti due nordafricani. Indagano i carabinieri

Si sono picchiati in quattro, martedì notte in viale Recchi. I carabinieri del Radiomobile di Como, intervenuti poco prima di mezzanotte, non hanno ancora chiarito se si è trattato di un’aggressione o di una lite nella quale due hanno avuto la peggio. Due stranieri di origine nordafricana sono finiti in ospedale, con ferite non gravi, dopo essere stati minacciati e picchiati con un bastone e rapinati del portafogli con un centinaio di euro, da una coppia presumibilmente di altri stranieri, scappati a piedi e non ancora identificati. Al momento i militari hanno raccolto la versione dei due aggrediti, unici identificati, e stanno cercando di risalire agli altri due uomini, I due feriti nel frattempo dovrebbero formalizzare la denuncia. Pa.Pi.