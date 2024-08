Preparativi a bordo pista. Dalla piadina all’astice. Per la festa dei tifosi 55 food truck e 15 cucine

Fervono i ritocchi all’autodromo. Ora arriva anche il food, perché come da tradizione non mancheranno i punti ristoro durante il Gran premio. Anzi, in questa edizione ci saranno novità che ne implementeranno l’offerta. Saranno 16 le aree con cibi selezionati, 55 food truck per uno spuntino veloce, 15 cucine per la preparazione di pizza, pasta e carne. Oltre 400 operatori in campo, più di 151 postazioni cassa per i pagamenti (collegate al sistema satellitare Starlink di Elon Musk), ma anche novità come il “back pack team“, cioè 15 spillatori di birra e bibite che girano tra il pubblico.

E ancora: il panino all’astice, ostriche e Ferrari spumante, tutto nel segno del rispetto dell’ambiente. L’offerta culinaria varierà dalla piadina all’arrosticino, dalle centrifughe che vanno tanto di moda alla popolarissima pizza. Poi porchetta, carne, patatine, piadine, panini con la mortadella per finire alle ricette vegetariane, vegane e gluten free. Il food and beverage verrà gestito da Sfnl (Street food national league) di Ristogest, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, all’insegna della sostenibilità. Saranno utilizzati consumabili (bicchieri, posate, piatti, tovaglioli) riciclati, riciclabili o compostabili al 100%, e accanto ad alcune vending machine saranno posizionati 3 ecocompattatori di bottiglie di plastica di ultima generazione per agevolarne la raccolta e l’avvio al riciclo. Infine alcune significative novità per velocizzare il consumo di vivande e scaldare l’atmosfera. Ci sarà una macchina che fa la pizza come si desidera: scegliendo il tipo, l’apparecchio brevettato la cuoce e la fa uscire direttamente nel cartone, calda e pronta per essere mangiata.

Ci sarà poi un bus (Labster Terrazza Ferrari) all’insegna dello spumante italiano, un veicolo stile double-decker inglese, lungo ben 15 metri, dove gli amanti del lusso potranno dare sfogo alla loro passione culinaria gustando panini all’astice ed ostriche, il tutto annaffiato dal più classico degli spumanti italiani: il Ferrari di Trento. Nel frattempo a rendere tutto più coinvolgente saranno dei dj set che proporranno musica di ogni genere, dal funky al rock, dal pop all’indie, creando punti di aggregazione per i giovani.