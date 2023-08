Pranzo di Ferragosto con gli anziani Festa a Seveso, Seregno e Triuggio

Grande successo per il pranzo di Ferragosto delle amministrazioni di Seveso, Seregno e Triuggio. Gli iscritti al centro anziani hanno aderito alla giornata di festa trascorrendo uno splendido ferragosto all’insegna dell’allegria e della compagnia assieme a tantissimi anziani grazie all’Associazione “La Torre” Seveso e all’Associazione Pesca Sportiva. In rappresentanza del Comune c’era l’assessore Marco Mastrandrea che si è anche improvvisato cameriere servendo le portate ai tanti simpatici partecipanti. Anche a Seregno è stato un successo.

Commenta il sindaco Alberto Rossi: "Che belle le foto che arrivano dalle scuole Aldo Moro per il pranzo di Ferragosto, con più di 130 persone presenti. Una bellissima tradizione, perché sono le relazioni che ci tengono insieme, specialmente in una giornata di festa come questa. Grazie agli assessori William Viganò e Laura Capelli per essere stati presenti, un segno del loro dedicarsi a questa città senza risparmiarsi, e a Sociosfera, Auto Amica, Seregno Soccorso e tutti i volontari che hanno reso possibile questa giornata". Nel Comune di Triuggio il pranzo è stato offerto dall’Amministrazione comunale agli over 65enni nella frazione di Canonica. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, ha riscosso un’ampia partecipazione. Circa 150 le persone che hanno pranzato martedì a Canonica, con la collaborazione della Cooperativa e del centro di aggregazione sociale Il Melograno. Un’occasione, per chi è rimasto a casa in questo periodo di ferie, di trascorrere qualche ora in allegria e in compagnia. Presenti al pranzo il vicesindaco Michele Casiragh e l’assessora Claudia Cattaneo.

Sonia Ronconi