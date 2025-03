Posteggi ristretti. Forza Italia prende le misure

Non si placano le polemiche sui nuovi stalli di sosta di via Conciliazione, ridisegnati per far posto alla pista ciclabile. Per la sindaca non sono stati ristretti, la Lega chiede ulteriori chiarimenti in aula, mentre Forza Italia si è presa la briga di misurare le nuove strisce scoprendo una differenza significativa rispetto a prima. Il tema è stato affrontato dalla Lega con un’interrogazione a risposta scritta in cui si evidenziava che "per le automobili che sostano rispettando gli ingombri definiti dalla nuova segnaletica orizzontale non è possibile aprire la portiera lato edifici". La sindaca Nilde Moretti aveva risposto che "la segnaletica orizzontale che delimita gli stalli è presente da alcuni anni". Ma secondo Fausto Gambarini, capogruppo della Lega in consiglio, questo "non corrisponde al confronto tra lo stato di fatto e la situazione riportata su Google Maps nell’agosto 2024". Di qui la richiesta di non collaudare il progetto di riqualificazione della strada. Per Forza Italia, gli stalli si sono ridotti eccome, passando da 2,33 a 2,04 centimetri di larghezza, come si può notare confrontando le strisce della segnaletica precedente coperte con vernice nera per fare spazio alle nuove strisce bianche. Il parcheggio sul lato sinistro della carreggiata rende quasi impossibile l’apertura della portiera lato passeggero e di fatto obbliga i conducenti a scendere dal lato opposto (manovra non proprio alla portata di tutti). Il risultato è che tutte le auto parcheggiate in via Conciliazione sono, di fatto, "in contravvenzione" perché non rispettano l’obbligo di mantenersi all’interno degli spazi delimitati, visto che è impossibile.

Ga.Bass.