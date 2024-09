Porte aperte alla Hydro Extrusion . Sessant’anni di alluminio in Brianza

"Sessant’anni di alluminio in Brianza", oggi Hydro Extrusion festeggia il compleanno e apre le porte a dipendenti e famiglie per una serata all’insegna della riconoscenza e del divertimento. Appuntamento alla multinazionale norvegese dei profilati, a Ornago dagli anni Sessanta, in via Ciucani. Un momento per sfogliare l’album dei ricordi, che comincia da immagini in bianco e nero, ma anche per rinsaldare il sentimento di appartenenza. Tutto sotto gli occhi dell’ospite d’onore, l’ambasciatore Johan Vibe.

I festeggiamenti prenderanno il via alle 17 con l’accoglienza del personale, subito dopo cominceranno le visite guidate allo stabilimento: linee e uffici. Per tutto il tempo i bambini potranno divertirsi con giochi in legno, gonfiabili e animazione. Alle 19.30 il momento istituzionale guidato da Alberto Terenzi, direttore delle operazioni: "Sessant’anni di passione, di entusiasmo della famiglia Hydro – dice – . È un onore ripercorrere questa lunga storia insieme a tutto il team e ai loro cari". Ci saranno anche le premiazioni. Verrà insignito chi è in azienda da 20 e 30 anni, la ricorrenza sarà ricordata con un gadget frutto di un concorso interno. Nei mesi scorsi gli operai sono stati invitati a ideare un oggetto simbolico per sottolineare l’anniversario. L’idea vincitrice, selezionata da una giuria composta da membri del management e dell’ufficio tecnico, è stata prodotta e il risultato verrà distribuito a tutti i presenti come simbolo di impegno e dedizione. "Questo appuntamento non vuole solo celebrare il traguardo raggiunto dalla fabbrica brianzola – dice Stefano Spinelli, direttore marketing e vendite Italia Francia – ma rappresenta un momento di riflessione sullo sviluppo industriale ed economico raggiunto grazie al lavoro e alla collaborazione di tutte le nostre persone. In un’occasione così preziosa la presenza dell’ambasciatore della Norvegia sottolinea l’importanza del nostro stabilimento nel panorama internazionale. Un’occasione per guardare con orgoglio al passato e con entusiasmo al futuro". E a sottolineare il legame fra l’azienda e il territorio sarà il sindaco Daniel Siccardi. Ci saranno anche i vicepresidenti Paul Warton (Europa) e Ana Vazquez (Region South).