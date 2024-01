Ponti sicuri, rivoluzione viabilità. Traffico in tilt in via Duca d’Aosta

Rivoluzione della viabilità in centro a Cesano Maderno per le verifiche sulla sicurezza del ponte di via Duca d’Aosta. Da lunedì sera sono scattati blocchi, divieti e deviazioni, per impedire il transito, sul ponte che scavalca il fiume Seveso e si trova a ridosso di due importanti plessi scolastici. Una misura drastica ma inevitabile, che ha avuto prevedibili e previsti effetti pesanti sulla circolazione in città, in particolare negli orari di punta e all’entrata e uscita dei plessi scolastici. L’intervento si è reso necessario in seguito alle risultanze delle verifiche che rientrano nellla campagna “Ponti Sicuri” della Provincia di Monza e Brianza. Come spiega una nota dell’Amministrazione comunale, occorre procedere con ulteriori indagini sul ponte, inibendo il transito ai veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate e apportando modifiche viabilistiche alle strade anche per ridurre i disagi al trasporto pubblico locale e al trasporto privato. Le operazioni di verifica del ponte sono state affidate dall’Amministrazione comunale a un’azienda specializzata. Nel frattempo, da lunedì alle 20 sono state introdotte modifiche al traffico, tra cui il senso unico in via Duca d’Aosta da piazza Napoli a piazza Duca d’Aosta in direzione Est, il divieto di transito per veicoli di massa massima a pieno carico superiore a 3,5 T, il divieto di accesso da piazza Duca d’Aosta direzione Ovest. In via Strada è stato istituito l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Duca d’Aosta. In via Matteotti è stato istituito il divieto d’accesso da Corso Roma per i mezzi pesanti, mentre in via Conciliazione sono stati istituiti stalli di sosta riservati a mezzi adibiti al Trasporto Scolastico e al Trasporto Pubblico Locale. Vengono introdotti divieti di sosta e fermata con rimozione forzata su via Cavour. Vengono soppresse, temporaneamente, le fermate per i veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale in via Indipendenza corsia Sud, via Duca d’Aosta corsia Sud e via Matteotti corsia Nord e Sud. Vengono istituite fermate provvisorie in Corso Roma e via Cavallotti vicino al cimitero il Cimitero. "Invitiamo i cittadini a rispettare le nuove disposizioni, al fine di rendere più agevole la gestione della mobilità e del traffico e a rimanere costantemente aggiornati attraverso il sito internet, i canali social dell’ente" conclude la nota del Comune.

Gabriele Bassani