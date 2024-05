Pompieri acrobati sul Lambro. Rimossi due tronchi dal ponte. Riapre anche l’ultimo sottopasso Dopo il nubifragio la vita torna alla normalità in tutta la Brianza, risolti gli intoppi viabilistici. Spettacolare operazione del nucleo alpino fluviale in centro a Monza per rimuovere gli ultimi detriti.