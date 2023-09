Polizia in festa a Monza: bambini e agenti eroi

I bambini della scuola primaria di via Zara a Monza per l’occasione hanno realizzato un disegno di San Michele. E non poteva esserci modo migliore per festeggiare il Patrono della polizia di Stato ieri ai giardini di via Artigianelli. Davanti alle autorità, e al Questore Marco Odorisio, sono stati premiati gli agenti che si sono particolarmente distinti. L’assistente capo Antonella Di Tommaso, il commissario capo Alessandro Barone, il commisario capo Paquale Lauri, il sostituti commissari Roberto Fiorillo e Dimitri Palma, l’ispettore Riccardo Grisi, l’assistente capo coordinatore Danilo Bignone, l’assistente capo Pasquale Stifano, il sovrintendenbte Michele Tummolo. Medaglia di commiato dopo la pensione a sostituti commissari Gabriele Sala, Sandro Di Girolamo, Laura Bravosi, Luigi Giordano, Giuseppe Mangiola e Caterina Spedo.