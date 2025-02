Poesie per leggere l’anima. Gli studenti del Valentini

“Lettori dell’anima“ è il reading poetico, accompagnato da un’esposizione di lavori dei ragazzi del liceo artistico Nanni Valentini e da una performance musicale in programma sabato 8 marzo alle 17.30 in sala Maddalena. Ci sono tutti gli ingredienti per una festa dell’arte e dei giovani, cominciata già nella preparazione da un paio di mesi. Coinvolti gli studenti per la preparazione degli elaborati pittorici e delle poesie, alcune delle quali a cura dei ragazzi del Centro educativo Il Carro di Monza, il “Duo Philosophia“ violino e pianoforte, in collaborazione con l’Associazione Poesia Presente diretta da Dome Bulfaro, con l’Associazione Spazi di conoscenza, col patrocinio della Fondazione Granata Braghieri e il contributo del Comune di Monza. I ragazzi di 3° e 4° hanno lavorato un paio di mesi alla stesura delle poesie.

"Per i 15 ragazzi della scuola popolare antidispersione - aggiunge Simona Ravizza, direttrice de “Il Carro“ - è stata l’occasione per riflettere su se stessi e cimentarsi nella scrittura e produzione creativa, ampliando il linguaggio e il pensiero: un lavoro già difficile per gli italiani e ancor più per il folto gruppo multiculturale". Questo evento si colloca al‘interno del Progetto “Legami: la cultura come luogo di rigenerazione dell’anima individuale e sociale“ che Spazi di Conoscenza sta realizzando a Monza con il contributo del Bando Cultura della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, e che prevede la presentazione di altre iniziative culturali e artistiche nella prossima primavera. "Il reading poetico e l’esposizione delle opere pittoriche - spiega la professoressa Maria Grazia Biraghi, docente responsabile del progetto - è il risultato finale del percorso che circa 200 giovani durante le ore di religione e di laboratorio pittorico hanno realizzato tra gennaio e febbraio, finalizzato a un ascolto creativo della vita interiore, utilizzando la scrittura poetica di testi e la creazione di opere pittoriche sul tema “Acqua, aria, terra, fuoco“ come occasioni di contatto con essa".

Tutti i testi raccolti (circa 250 poesie) e alcune opere pittoriche verranno pubblicati. "Nella nostra società ipertecnologica, scientista, nichilista e guerresca - chiosa l’insegnante - l’unica possibilità per credere nel futuro, per noi educatori e genitori e quindi per accompagnare i ragazzi, è quella di ascoltare l’anima e il suo respiro: solo da qui può partire ogni trasformazione e rivoluzione culturale e sociale che tenga conto dell’umano e del suo valore".