PoesiaPresente Lab. In arrivo le Olimpiadi con trenta scuole

Due spettacoli, due titoli che sembrano già poesie: “Il cielo è un ditale per cucire” e “Silenzio, gesto, parola e ancora silenzio”. È con queste performance che PoesiaPresente Lab ha chiuso il suo anno di attività, trasformando la sede di via Donatello 12 in un luogo di vibrante emozione. Un teatro gremito, parole che accarezzano, pungono, sorprendono. PoesiaPresente oggi non è solo una scuola di poesia: è un motore culturale in piena ascesa, capace di coinvolgere generazioni, scuole, quartieri, territori. Giovani e adulti, professionisti e curiosi, italiani e nuovi cittadini. Tutti trovano in questo laboratorio permanente uno spazio per esprimersi e incontrarsi. Fondata da Dome Bulfaro e Simona Cesana, a cura dell’associazione culturale e casa editrice Mille Gru, PoesiaPresente è nata nel 2006 con una visione chiara e ambiziosa, fare della poesia un’esperienza totale. E ci sta riuscendo. Oggi, nella sua sede a Monza, si articola in quattro ambiti – formazione, ricerca, incontri, casa – e ospita corsi di scrittura poetica, poesia performativa, poetry therapy, teatro-poesia. Un’offerta rara da trovare, anche guardando al panorama nazionale. I tre gruppi attivi sono il cuore pulsante della scuola. C’è il gruppo che coinvolge soprattutto chi ha origini straniere, dove si impara l’italiano attraverso la poesia. C’è poi il gruppo del lunedì, composto da una quindicina di allievi che imparano a recitare a voce alta, senza laboratorio di scrittura.

Un percorso espressivo che coinvolge persone dai 9 agli 85 anni, dove riescono a fondersi ironie mature e freschezza infantile. "La poesia non ha età né sesso né gradi culturali – spiega Bulfaro –. Va oltre le strutture mentali canoniche". Da qui è nato lo spettacolo “Il cielo è un ditale per cucire”, andato in scena anche al Cpm di Milano e atteso il 7 giugno a Radio Popolare. Infine, il gruppo storico, il più avanzato, composto da 12 poeti iscritti da tempo, dove scrittura e performance si intrecciano in forme espressive mature e coinvolgenti. Ma PoesiaPresente non si ferma mai. All’orizzonte c’è già la nuova grande sfida: le Olimpiadi della Poesia, con cui si coinvolgeranno 30 scuole di Monza, dalle elementari alle superiori.

Dopo la selezione chiusa il 31 maggio, la manifestazione debutterà al Festival del Parco a settembre, per poi concludersi tra gennaio e febbraio al Teatro Manzoni, con finali suddivise in cinque discipline poetiche: haiku, sonetto, forma libera, poesia ad alta voce individuale e di gruppo. "Sarà un evento trasversale, pieno di immaginari, visioni e linguaggi – assicura Bulfaro –. Un vero abbraccio poetico a tutta la città".

A.S.