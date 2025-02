Poesia improvvisata a Monza. Torna il ring a colpi di rima

Torna il contest di poesia improvvisata “Ring rap poetry slam“ Edizione 2025, “Chorus“ (direttore artistico Dome Bulfaro, nella foto). È il torneo individuale e a squadre di ImproSlam che comincia giovedì 20 febbraio, per proseguire giovedì 20 marzo, con la finale giovedì 17 aprile, al teatro Binario 7 di Monza, a partire dalle 20.30. La poesia improvvisata del Ring Rap Poetry Slam è poesia interattiva portata alla creatività più estrema, alla co-creazione più corale possibile. “Chorus“ è la parola chiave di questa edizione che si preannuncia un crescendo di sfide individuali, di squadra, del pubblico e corali. Ring Rap Poetry Slam sarà contemporaneamente un torneo individuale, un torneo a squadre e un anti torneo. Il pubblico sarà chiamato a mettersi in gioco non solo votando le performance migliori, ma anche creando una poesia estemporanea corale. Si può prenotare scrivendo a biglietteria@binario7.org, oppure telefonando allo 039.20.27.002. Biglietto: 10 euro; Carnet 3 serate a posto libero: 24 euro. Giovedì 20 alle 20.30 la semifinale; in gara la squadra di Crema con Stefano Goldaniga, Jabulani, Zattera; la squadra di Firenze: Marco Dell’Omo, Luca Bernardini, Andrea Mitri e la squadra di Siena: Francesco Burroni, Chiara Savoi e Gaia Del Vecchio. Special guest Lello Voce, uno dei pionieri europei dello spoken word e della spoken music che ha introdotto in Italia il poetry slam.

C.B.