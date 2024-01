Ristoranti più amati: ecco la classifica di TheFork. I locali al top a Milano e in Lombardia

Milano, 24 gennaio 2023 – La Lombardia medaglia d’oro e d’argento nella classifica dei ristoranti targata TheFork, la nota app per scoprire e prenotare ristoranti online. Ci sono infatti due locali lombardi al vertice della Top 100: uno si trova in uno dei quartieri più cool del capoluogo meneghino, l’altro in Brianza. Stando alla classifica (che diventa dinamica e sarà aggiornata mensilmente) al vertice si trovano infatti l’Officina del Riso (quartiere Isola di Milano) seguita da PizzAut, a Monza. Sul terzo gradino del podio il Lazio con Grazia&Graziella a Roma. Ben rappresentati anche il sud e le isole, a Catania con lo stellato Sapio oppure a Matera con la cucina giapponese di Aiko Sushi And More e a Cagliari con Amano, ristorante gourmet.

La graduatoria si aggiornerà ogni mese sulla base della media di valutazioni, recensioni e volumi di prenotazione dei sei mesi precedenti. Oltre alla classifica nazionale, da oggi l’app offre anche classifiche locali delle principali città italiane.

Per quanto concerne la classifica di gennaio nonostante le prime posizioni siano occupate dalle insegne delle grandi città, la Top 100 vede una significativa presenza anche dei piccoli centri. Spicca Foligno con Il Valico della Fonte, La Mattera Antiqua Osteria, La botteguccia del Campo 64. Nella classifica figurano inoltre ben tre ristoranti vincitori della 5a edizione dei TheFork Awards 2023: Principe di Belludia, Testu, e Contatto.

Quanto a numero di ristoranti nella classifica nazionale, il Lazio ha trionfato conquistando il gradino più alto del podio con 19 ristoranti, al secondo posto la Lombardia con 18 eccellenze culinarie. Terza classificata la Toscana, con ben 12 ristoranti che hanno brillato nella Top 100, dimostrando la ricchezza e la diversità della sua offerta gastronomica. Segue infine il Piemonte, che pur non raggiungendo il podio, si distingue con 10 ristoranti premiati. Accanto alla regionalità della cucina, spicca anche l’elemento sostenibilità, come da Al Torrazzo in Emilia, oppure l’autenticità delle eccellenze enogastronomiche italiane, troppo spesso sconosciute o non raccontate come meritano, di Vittoriano, nelle Marche.

Ecco i primi 15 classificati: 1. Officina del Riso, Milano Isola 2. PizzAut, Monza 3. Grazia&Graziella, Roma 4. Al Torrazzo da Marco e Peppe, Gazzola 5. Principe di Belludia, Noto 6. Tetsu, Ascoli Piceno 7. La Filetteria Italiana, Torino 8. Il Valico alla Fonte, Foligno 9. Barbagianni Fine Dining, Colle di Val d’Elsa 10. La Mattera Antiqua Osteria, Foligno 11. Kalma, Pompei 12. Vittoriano, Civitanova Marche 13. Terraferma, Salerno 14. Altro, Grottaferrata 15. La Botteguccia del Campo 64, Colfiorito (Foligno)

Gli altri sedici locali lombardi nella Top100 nazionale sono distribuiti tra Milano e provincia (12), Monza e Brianza (3), Bergamo (1) e Varese (1).

Le altre posizioni per la Lombardia nella Top100 Nazionale:

16. La Filanda, Macherio (Monza e Brianza)

17. Da Vittorio, Brusaporto (Bergamo)

25. La Brioschina, Milano

26. Joia, Milano

38. La Filetteria Italiana Navigli (Milano)

41. Pomiroeu, Seregno (Monza e Brianza)

43. La Scaletta, Milano

54. PizzAut, Cassina de’ Pecchi (Milano)

56. Santo Milano, Milano

76. Miro, Busto Arsizio (Varese)

77. Identità Golose Milano, Milano

92. Fish Fusion Bistrot, Vimercate (Monza e Brianza)

93. Gamba de Legn Bistrot, Castano Primo (Milano)

95. Govinda, Milano

Per consultare la classifica completa, visita il sito https://www.thefork.it/top-restaurants?countryId=111

“La TOP 100 – ricorda Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia – non è una classifica gastronomica ma uno strumento utile a chi cerca ispirazione per andare al ristorante. Raccoglie suggerimenti su ogni tipologia di cucina puntando i riflettori anche su indirizzi pop e locali di piccoli centri che hanno raccolto un feedback eccellente da parte degli utenti di TheFork”.