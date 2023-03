Monza, ubriache fanno pipì nel parcheggio: denunciate due ragazze

Polizia

Monza, 16 marzo 2023 – Prima bevono alcolici per strada, poi si abbassano i pantaloni e si mettono a urinare davanti a un locale. E’ lecito? No. E infatti tre ragazze sono state colpite da avviso orale e ordine di allontanamento dal questore di Monza, Marco Odorisio.

Nell’ambito della costante attività di prevenzione generale e controllo del territorio, protesa anche al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti, nella giornata di ieri alle 15.45 circa, sono intervenuti in via Gramsci, a due passi dal centro, dopo le lamentele avanzate dal titolare di un autoparcheggio a proposito della condotta incivile di due ragazze che, da quanto appreso da una testimone, avevano urinato davanti alla sua attività.

Giunti sul posto, a testimoniarlo, anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, in cui si vedeva come, poco prima, due giovani, transitando davanti all’ascensore della rimessa, si erano abbassate pantaloni e slip e avevano urinato, per poi allontanarsi tranquillamente in direzione di via Artigianelli. Grazie alla descrizione fornita dall’uomo, gli agenti della Questura sono riusciti a individuare rapidamente, sedute su una panchina all’interno dell’area verde di via Artigianelli, tre ragazze, due delle quali corrispondevano alla descrizione fornita dal testimone. Le tre giovani, intente a consumare bevande alcoliche, sono state a quel punto identificate. Nello specifico, due delle tre ragazze – una cittadina peruviana di 22 anni, con precedenti per reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e in materia di immigrazione e l’altra cittadina italiana di 21 anni con precedenti per reati di lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e furto – hanno ammesso immediatamente di aver poco prima espletato i propri bisogni fisiologici davanti a un esercizio commerciale. La terza ragazza, invece, un’italiana di 23 anni, aveva precedenti per reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto.

Le prime due ragazze sono state denunciate per atti contrati alla pubblica decenza. Inoltre, essendo state sorprese anche a consumare bevande alcoliche in luogo pubblico in violazione del Regolamento di Polizia Urbana sono state sanzionate amministrativamente, unitamente all’altra ragazza, e sottoposte, con l’ausilio della polizia locale di Monza, alla misura amministrativa dell’ordine di allontanamento, con la quale è stato fatto loro divieto di tornare, per le successive 48 ore, in quell’area. Nel frattempo il Questore ha disposto la misura di prevenzione personale dell’avviso orale.