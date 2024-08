Pioggia di medaglie e record per le Rane Rosse ai Criteria

Dal 22 al 27 luglio si sono svolti i Campionati Italiani Categoria di Salvamento a Roma e “In Sport Rane Rosse“ ha confermato di essere al top della specialità in Italia: 14 titoli italiani individuali, 19 di staffetta oltre a tutti gli altri piazzamenti a podio che hanno portato la società a essere la prima nella categoria Cadetti, Ragazzi e Seniores e al terzo posto negli Esordienti A e Juniores. Ben 7 i nuovi record italiani, 6 di staffetta e 1 individuale. Andando nel dettaglio, ottima la prestazione individuale per Alessio Petracca e Simone Locchi che conquistano tre titoli italiani a testa. Alessio è primo nei 100 misti lifesaver con nuovo record italiano a 1’15”13, 50 trasporto manichino e nei 200 superlifesaver Ragazzi; Simone nei 200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto e 50 trasporto Cadetti. Due medaglie d’oro per Lucrezia Fabretti nei 100 manichino con pinne e 200 superlifesaver Seniores.

Titolo italiano anche per Paola Borrelli, 200 ostacoli Seniores, Melissa Giordano, 100 manichino pinne e torpedo Cadette, Martina Laurenti, 100 percorso misto Cadette, Sofia Palladini, 100 manichino con pinne Ragazze, Anna Pirovano, 100 percorso misto Seniores, Eros Ruggieri nei 100 percorso misto Ragazzi. Tripudio di record italiani per le staffette: 4x25 trasporto Eso A 1’43”01 (Reverberi, Severini, Castorina e Finesso), 4x50 ostacoli Ragazzi 1’44”38 (De Bianchi, Vacchelli, Petracca e Ruggieri), 4x50 pool lifesaver mixed Ragazzi 2’01”39 (Ruggieri, Palladini, Petracca, Formillo), 4x50 mista Ragazzi 1’35”90 (De Bianchi, Vacchelli, Ruggieri, Petracca), 4x50 Pool Lifesaver record per società 2’03”88 (Borrelli, Scarabottolo, Laurenti, Giordano), 4x25 trasporto manichino Ragazzi 1’12”12 (Vacchelli, Ruggieri, De Bianchi, Petracca). Le altre staffette Campioni d’Italia: 4x50 ostacoli Eso A (Reverberi, Severini, Castorina e Finesso), 4x50 mista Eso A (Castotina, Severini, Pellegrini, Finesso), 4x50 mista Ragazzi (Ruggieri, Palladini, Petracca, Formillo), 4x50 ostacoli Ragazze (Ruggieri, Bonfanti, Formillo, Borzetta), 4x50 pool lifesaver Ragazzi (Pezza, Laurenti, Belloli, Neica), 4x50 ostacoli Cadette (Molinari, Pezza, Pojum, Cianfrocca), 4x50 pool lifesaver Cadetti (Ferraro, Achilli, Belloli, Neica), 4x50 mista Cadette (Pezza, Laurenti, Molinari, Giordano), 4x25 trasporto manichino Cadetti (Ghezzi, Ferraro, Chiavacci, Achilli), 4x50 mista Seniores (Borrelli, Fabretti, Pirovano, Giordano), 4x50 pool lifesaver Juniores (Achilli, Giansanti, Ferraro, Colzani), 4x25 trasporto manichino Seniores (Harzè, Laurenti, Giordano, Pojum).