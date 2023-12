Pietre preziose nel cuore della città

Anelli, collane, orecchini, pezzi unici. La gioielleria Agapanthus di via Carlo Alberto 8 propone pezzi raffinati e molto curati nei dettagli, che si distinguono alla vista per una cromaticità molto variegata: tante sono le pietre abbinate all’oro e all’argento, e di tanti colori. Tutto realizzato artigianalmente.

"La nostra gioielleria è studiata per essere una piccola galleria d’arte – spiega Marzia Fontana (nella foto), responsabile del negozio – Vedere le nostre piccole opere è come andare a una mostra. I gioielli sono disegnati da una delle tre proprietarie, Grazia Gilardi. La sua attenzione è in particolare nella scelta delle pietre, che sono tutte naturali, e nelle colorazioni. Per scelta stilistica sono lasciate al loro stato naturale e mai snaturate. I prodotti sono realizzati nel nostro laboratorio, sono tutti artigianali e ognuno è esclusivo. C’è una delicatezza nella lavorazione dell’oro, dell’argento, compiuta da esperti artigiani con cesello bulino e traforo e l’ausilio dei gemmologi che indirizzano Grazia nelle scelte delle pietre. Quelle più diffuse – conclude la responsabile – sono lo spinello, le tormaline, gli zaffiri, gli smeraldi, e i diamanti brown, grigi, fancy e salt and pepper". Anche l’oro è di qualità particolare: "Usiamo molto l’oro bianco 750 con sfumature champagne, un nostro segno distintivo". Oltre alla creativa Grazia Gilardi, le titolari della gioielleria sono la sorella Elena, che si occupa della produzione e della gestione dei negozi, e la cognata Paola Rocca, responsabile di commercio, finanza e comunicazione. La prima gioielleria Agapanthus sorge a Milano nel 2003, una seconda a Lecco, e la terza arriva nel capoluogo brianzolo nel 2012, quando passeggiando per il centro le tre imprenditrici rimangono colpite dal fascino di via Carlo Alberto e dei palazzi storici in cui sono incastonati i suoi negozi. "Per loro questa via è stata un colpo di fulmine – racconta la negoziante – Una scelta istintiva che si è rivelata una scommessa vinta. Anche grazie al successo monzese hanno poi aperto un’altra gioielleria a Bergamo e una seconda a Milano. Attualmente in tutto sono 5 le attività Agapanthus". Oggi Agapanthus gioielli è tra i negozi della via ad aver aderito al Carlo Alberto District. "Una scelta che ci pare nella direzione giusta – il commento della responsabile – Adesso la via sta tornando all’eleganza di un tempo, ad essere il salotto buono monzese. Anche solo il fatto che il District abbia pensato per questo periodo natalizio a un allestimento dei negozi con lo stesso festone, le lucine, e alla targa che segnala per ogni esercizio l’appartenenza al distretto, dà un tocco in più. Ottima anche l’attenzione per il sociale. Bisogna continuare su questa strada: qui c’è tanta qualità e possiamo competere con Milano".

