Il giornalista Pier Attilio Trivulzio trovato mummificato in casa: era morto da agosto

Pier Attilio Trivulzio

Novara, 18 marzo 2023 – È stato trovato morto nella sua casa di Novara il giornalista Pier Attilio Trivulzio, nota firma delle cronache sportive in Brianza. Il decesso, per cause naturali, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe al mese di agosto. Trivulzio ha collaborato con La Notte, L’Espresso, Il Giorno, l’agenzia Ansa e l’Esagono, settimanale locale per il quale ha firmato anche inchieste difficili sulla ’ndrangheta. Ma il suo regno era soprattutto l’Autodromo: era stato anche pilota. Trivulzio, “Pat” per gli amici, giornalista indipendente e spesso scomodo, aveva 83 anni e viveva in solitudine. Gli amici brianzoli avevano lanciato un appello su Facebook perché ne avevano perso le tracce. I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione di corso Trieste, zona est della città, e hanno trovato il corpo senza vita, ormai mummificato. Sul posto anche il personale della questura e il medico legale