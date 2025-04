Pienone in centro, i commercianti sorridono

Centro animato, bella gente, bar e ristoranti pieni da venerdì, fino a domenica sera. La sinergia di tanti attori del territorio ha creato un forte legame tra la città e l’evento sportivo Atp Challenger Atkinsons Monza Open 2025.

"Il Truck food festival ai Boschetti, all’unisono con l’allestimento tematico nei negozi – sottolinea Alessandro Fede Pellone (in foto), segretario Confcommercio Monza – ha creato un bel movimento e un trait d’union con la città. Adesso è un po’ presto per tirare le somme e quantificare i risultati, ma possiamo dire di aver attratto nel centro di Monza un buon numero di persone. Come immaginavamo, ha funzionato la formula di collegamento diretto tra l’evento sportivo di respiro internazionale, con la vita culturale, economica e sociale della città. Molto meglio che se avessimo organizzato un evento sportivo a sé stante, racchiuso al tennis club". Domenica pomeriggio, nonostante la leggera pioggia, le gradinate del Tennis club Villa Reale erano piene di appassionati e tifosi; anche gli addetti ai lavori del tennis club sono stati piacevolmente sorpresi per l’afflusso di pubblico. I ristoranti del centro hanno utilizzato le migliaia di tovagliette a tema offerte da Confcommercio che sono andate esaurite: sono state anch’esse un elemento unificatore e collante che ha dato ai visitatori l’idea di un “sistema Monza“ organizzato e compatto attorno all’evento. Bar, ristoranti, ma anche negozi di abbigliamento venerdì sera hanno tenuto aperto fino alle 21.30; di sicuro appeal per il pubblico le opere d’arte dei 15 artisti brianzoli a tema tennis in vetrina, intonate cromaticamente con i capi di abbigliamento esposti.

C.B.