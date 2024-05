Seconda giornata di campo per gli Scout Cngei Cesano Maderno (300 bambini) che da ieri sono nella base “La Montina“ per festeggiare San Giorgio e celebrare la nascita del 4° gruppo scout di Monza, nato a ottobre. "Le richieste delle famiglie sono sempre più numerose e aprire un nuovo gruppo scout per noi è motivo di orgoglio e offre la possibilità di accogliere sempre più ragazzi per vivere l’esperienza scout" spiega il responsabile educativo Andrea Colombo.