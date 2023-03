Piccoli Comuni e periferie in cerca di una connessione super veloce

La fibra ottica non è ancora arrivata in tutta la Brianza e sono ancora numerosi i Comuni senza possibilità di avere internet veloce. Sono in particolare i residenti nei centri più piccoli, e in alcune aree periferiche dei Comuni più grandi, a dover ricorrere a forme di connessione alternative alla banda ultralarga per avere internet in casa e, nonostante le prestazioni siano minori, non sono più bassi i costi per avere accesso alla rete.

In media per una connessione illimitata con una tecnologia diversa dalla fibra ottica la spesa per famiglia è di 24,28 euro al mese affidandosi alle offerte mobile, mentre se può bastare un fabbisogno medio di Giga da rete fissa la spesa può scendere a 16,98 euro al mese. È stata realizzata dai siti Sostariffe.it e Segugio.it un’indagine sui costi per connettersi da casa nei territori non raggiunti dalla banda ultralarga via cavo, uno studio che analizza le tecnologie alternative alla fibra, come Adsl, Fwa (Fixed Wireless Access) e le connessione su reti mobile in 4G o in 5G. L’indagine sulle offerte più interessanti per navigare in assenza di fibra ottica Ftth e anche in assenza della fibra mista rame Fttc è stata svolta a dicembre e si basa sui prezzi medi dei pacchetti pubblicati sul comparatore offerte Internet casa.

Per l’Adsl emerge che a fronte di una connessione illimitata (con velocità massima in download di 20 Mbps) si ha una spesa media di 28,48 euro al mese, a cui aggiungere 8,56 euro di attivazione. Una soluzione più economica è rappresentata dalle connessioni wireless per casa. Le offerte Fwa consentono di ottenere una connessione illimitata (velocità massima in download di 245 Mbps) sostenendo una spesa media di 24,28 euro al mese, a cui aggiungere 12 euro di attivazione. Per quanto riguarda le alternative mobile le offerte 4G, in media, includono 107 Gb al mese per navigare a velocità massima di 216 Mbps (in download) sostenendo un canone di 8,26 euro a cui aggiungerne 5,10 euro di attivazione. Invece per il 5G, cioè con la rete mobile di nuova generazione, le offerte con 160 Gb al mese e una velocità massima di 1771 Mbps (in download) hanno una spesa media di 16,67 euro al mese e 7,09 euro di attivazione.

M.Ag.