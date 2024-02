Piazzetta e senso unico, il centro cambia look

Cantieri in via Cavour, il centro di Usmate si rifà il look, i lavori sono stati preceduti da una sperimentazione sul traffico nel 2022 finita con l’arrivo del senso unico in un parte dell’arteria e ora ruspe e operai sono pronti a entrare in azione.

Sotto i ferri, l’asse-chiave del borgo alle porte di Monza, al centro della vita commerciale e sociale della comunità sul quale affacciano importanti realtà educative e religiose: la chiesa, l’oratorio, la scuola paritaria Fracaro e molte vetrine.

Obiettivi, "migliorare la mobilità dolce e valorizzare gli spazi pubblici", sottolinea la giunta che approvò il progetto all’unanimità.

La gara per assegnare i lavori è stata aperta un anno fa e si è conclusa a gennaio, a occuparsene la Centrale unica di committenza della Provincia. Il restyling messo a punto dagli uffici comunali avrà un costo complessivo di 400mila euro e prevede anche un intervento in via Mirasole. Fra le opere più significative, l’ampliamento del marciapiede sul lato sinistro che diventerà una vera e propria corsia protetta lungo il tratto a senso unico della strada e la nascita di una piazzetta per conferire una certa allure alla storica via centrale. Saranno poi completamenti rifatti i marciapiedi esistenti e tutta la via verrà riasfaltata.

Il cambio di passo sul traffico (nuovo senso unico di ingresso da corso Italia-via Roma) "non ha appesantito né congestionato l’area - spiega l’amministrazione - rendendo via Cavour più vivibile. Le rilevazioni sull’impatto della novità sono state curate dalla polizia locale".

Fra i cambiamenti introdotti anche quelli sulla gestione dei camion, hanno accesso libero verso corso Italia sono quelli con passo uguale o superiore a 12 metri, la rilevazione è automatica, ci pensa un semaforo tramite spia induttiva: se non dà il permesso, obbliga a svoltare in via Isonzo.

"Una scelta - aggiungono in Municipio - che garantisce la sicurezza stradale, i comparti produttivi senza caricare in modo eccessivo il senso unico alternato".

La nuova conduzione dei mezzi ha dato i risultati sperati: i passaggi sono passati da 53 a 45 l’ora, una riduzione del 15%. C’è una macchina ogni minuto e 15 secondi.

Le rilevazioni post- senso unico nelle vicinanze hanno evidenziato la presenza di 59 veicoli l’ora in via Mirasole, di 31 in via Isonzo e di 8 in via Tazza.

Barbara Calderola