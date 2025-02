Piante crollate sulla recinzione. Nessuno le rimuove, è polemica

Piante crollate sulla recinzione e a ridosso di un capannone artigianale: se il proprietario è il Comune non bastano 14 mesi per rimuoverle. Ma nemmeno per dare risposte certe al proprietario che ha subito i danni. È ciò che lamenta Lorenzo Calloni, proprietario di uno dei capannoni di via Paganini 20 a Barlassina.

È una zona di confine tra Barlassina e Lentate sul Seveso, all’interno del Parco delle Groane. A novembre 2023, un vento fortissimo fa crollare piante di alto fusto, che finiscono addosso alla recinzione in cemento e alla facciata posteriore del capannone di Calloni. Il primo problema consiste nello stabilire di chi sono le piante.

"Ho scritto al Parco delle Groane e ai Comuni di Cogliate, Barlassina e Lentate sul Seveso, visto che quell’area boschiva si trova in zona di confine dei tre comuni" racconta Calloni. "Ho avuto risposta scritta solo dal Comune di Cogliate, che riferiva di non essere proprietario delle piante, mentre successivamente dal Parco delle Groane venivo informato telefonicamente che quelle piante sono del Comune di Lentate sul Seveso. Ho quindi scritto di nuovo al Comune di Lentate per chiedere un intervento. Da allora solo silenzio".

"Ho inviato la mia prima Pec al Comune di Lentate sul Seveso il 29 luglio 2024" dice l’avvocata Marta Calderoni, che assiste Calloni. "Poi ben 3 solleciti successivi, sempre tramite Pec. Ma ancora oggi non c’è nessuna risposta scritta. Mi sarebbero bastate anche solo due righe in cui dicevano di aver preso in carico la pratica o di avere girato la questione all’assicurazione, invece nulla. Nessuna risposta e, soprattutto, ad oggi, nessun intervento".

La vicenda finisce sulla bacheca Facebook di Claudio Trenta (quello della multa per la buca riparata) e in paese diventa un “caso“. Il sindaco di Barlassina, Paolo Vintani, insediatosi a giugno 2024, scrive a Calloni assicurandogli interessamento, posto che la questione riguarda comunque Lentate e non direttamente Barlassina.

La sindaca di Lentate sul Seveso, Laura Ferrari, spiega di avere fatto delle verifiche attraverso gli uffici per ricostruire la vicenda e assicura che l’intervento di rimozione verrà effettuato al più presto da parte del Comune dopo avere avuto l’autorizzazione dal Parco delle Groane, confermando anche che la pratica è comunque nelle mani dell’assicurazione, ma preferisce non entrare nel merito riguardo alle lamentele di Calloni riguardo le mancate risposte.

Ga.Bass.