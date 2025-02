Pianoforti a coda da sogno. Torna la grande musica

Torna la grande musica classica alla Sala Maddalena di Monza con la XXXI^ rassegna de “I Concerti di Monza“, organizzata dall’associazione Amici della Musica Monza. La sala ospiterà decine di musicisti di altissimo profil, pronta ad accoglierli con due pianoforti a coda. Il calendario prevede 6 concerti tra questa domenica 2 febbraio e il 13 aprile. La musica proposta attingerà sia al repertorio classico tradizionale che alle opere di minor frequente ascolto. I concerti saranno preceduti da introduzioni critiche e guide all’ascolto.

Inaugurerà la rassegna il celebre baritono tedesco Christoph von Weitzel, con una scaletta dedicata ai Lieder di Schumann e Schubert, già esibitosi in produzioni operistiche di massimo livello e cameristiche in tutta Europa, Nuova Zelanda e Sud Africa. A Monza verranno da lui eseguiti il Dichterliebe (L’amore del poeta), il più famoso ciclo di lieder di Schumann, e il Lied eines Schiffers an die Dioskuren (Canto di un marinaio ai Dioscuri) e l’Abendstern (Stella della sera) di Schubert. Al pianoforte sarà accompagnato dal pianista Luigi Palumbi, che suonerà anche tre brevi brani di Max Reger, un compositore tedesco di stile tardo romantico.

La rassegna proseguirà il 16 febbraio con Moira Michelini al pianoforte che proporrà composizioni di Bach, Scarlatti, Soler, Lulli e Nino Rota. Il 2 marzo sarà la volta del quintetto Dafne Ensemle che, con accompagnamento al pianoforte, si esibiranno insieme alla mezzosoprano Cecilia Agayo, proponendo il repertorio della compositrice francese Louise Farrenc. Il 16 marzo il duo di pianoforti Degas delizierà gli ascoltatori con la sonata Mozart/Grieg, e con composizioni di Arenskij e Gershwin. Il 30 marzo tocca al Trio di Genova – pianoforte, violoncello, clarinetto – che suonerà Zemlinsky e Frühling. Si chiude il 13 aprile con il duo pianistico Miroirs, composto da Claudio Soviero e Antonello d’Onofrio, con le musiche di Ravel e Rachmaninov.

Alla rassegna ha contributo anche il Comune di Monza concedendo la Sala Maddalena e con un finanziamento di 4mila euro. Il costo del biglietto è di 7 euro e gli spettacoli inizieranno alle 16.30. Per prenotare scrivere ad amicidellamusica.monza@gmail.com.